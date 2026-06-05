為一封「屎尿」信 弟告嫂妨害秘密被打臉

簡男不滿大嫂將沾滿老鼠屎尿的舊信照傳至家族群組，怒告妨害秘密與侵占罪。法院認定翻拍紙張非竊錄，判決大嫂無罪。（記者王捷攝）

為了一封沾滿老鼠屎尿的舊信，親屬間竟對簿公堂。簡姓男子不滿朱姓大嫂將該信與契約書拍照傳至家族群組，憤而提告妨害秘密與侵占。台灣台南地方法院認定，拍攝靜態紙張不構成竊錄，且無侵占事實，判決無罪。

簡家的長輩在2019年遷居台南後，朱女至台北瑞安街收拾物品，取得合建契約及簡男祖父的一封沾滿老鼠屎尿的舊信。2023年7月，朱女將信件拍照上傳至「妯娌」LINE群組，簡男透過電子郵件要求大嫂歸還「屎尿信」但沒有獲得回應，主張朱女無故竊錄其非公開活動並侵占物品，進而提起自訴。

請繼續往下閱讀...

法庭審理時，簡男的胞弟證稱，該信是在清理老家母親衣櫃時發現，因沾滿老鼠屎尿與發霉，便交給朱女帶回台南曬太陽。簡男則承認大學看過信後即交由母親保管，直到見群組照片才知信在朱女那邊。法官據此認定信件為簡弟交付，朱女並無侵占犯意；至於合建契約，簡男坦承從未親眼見過，也無法證明這封信是他的。

針對妨害秘密部分，法官於判決中指出，刑法保護的客體為「人」的非公開的活動、言論或談話，也就是身體舉止本身。朱女翻拍的信件屬於靜態紙張，與簡男的身體活動完全無關。拍攝靜態文件並不適用竊錄他人非公開活動罪，法官直指簡男對法條構成要件顯有誤解。

審理期間，法院曾於2025年安排調解，但因簡男主張需一併清點母親遺物並製作遺物清冊，導致調解破局，顯見本案實為遺物分配衍生的糾紛。法官綜合各項事證，認為簡男提出的證據不足以證明朱女有罪，全案依循證據裁判及無罪推定原則，依法諭知朱女無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法