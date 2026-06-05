吸金數十億、339人受害！台中「丹水滾」集團倒閉 律師建議受害者這樣做

台中大雅丹水滾鍋物驚傳倒閉，投資人恐求償無門。（記者張軒哲攝）

台中市大雅區「丹水滾鍋物」集團日前驚傳倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻疑因投資失利，一家四口已經至中國避風頭，這對夫妻近年廣邀投資客入股投資房產與二胎放款，受害民眾達339人，損失金額約達數十億元，律師建議提出假扣押，後續依循民事訴訟程序，請求返還投資的款項。

台中市盛洺律師事務所律師徐俊逸今日表示，自己是大雅人，也曾到丹水滾用餐，因黃姓夫妻已經逃出國，第一步先建議受害投資人提出假扣押，看是否能扣下部分資產，彌補投資人損失。若黃姓夫妻一開始就有故意騙這些投資客，而向大眾騙取資金，則可能違反詐欺罪，同時吸金的行為也可能有違反銀行法，可向警局提告，後續需依循民事訴訟程序，向黃姓夫妻請求返還投資的款項。

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台中市政府法制局表示，法制局設有法律諮詢，關於投資受害部分，因非屬消費爭議，但如有法律諮詢需求，法制局設有法律諮詢服務處，提供免費法律諮詢服務，由專業律師提供法律意見，可協助解決法律疑難，法律諮詢預約專線：04-22289111轉23610、23611。

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