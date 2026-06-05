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    台中「丹水滾鍋物」夫妻吸金潛逃中國 受害人曝：投資100萬每月利息1萬

    2026/06/05 07:36 記者張軒哲／台中報導
    丹水滾火鍋無預警倒閉，投資者損失慘重。（記者張軒哲攝）

    丹水滾火鍋無預警倒閉，投資者損失慘重。（記者張軒哲攝）

    台中市大雅區「丹水滾鍋物」連鎖火鍋店日前驚傳倒閉，負責人夫妻疑因投資失利，一家四口已經至中國避風頭，這對夫妻在地方非常活躍，參加多個社團，近年廣邀投資客入股，受害民眾達339人，損失金額約高達數十億元，有受害者坦言，洪女主打房地產投資及二胎放款等高獲利，投資1百萬每月利息1萬，有正常配息2年，沒想到他們突然捲款消失。

    這對黃姓夫妻在大雅開設旅行社、火鍋店、徵信社跟休閒事業公司，也參加獅子會、慈善會，在大雅人脈廣闊，夫妻常隨著慈善會在中部縣市行善，挹注偏鄉學童或部落物資，樹立良好形象，近年廣邀各社團幹事拿現金投資事業版圖，不少員工也有投資。

    有一名網友指出，當年因為朋友介紹投資，強調很安全、有保障、公司做了20幾年，不用擔心，大概投入40萬左右，有正常配息2、3年，去年中旬聽聞公司上層有人挪用1.2億元，因擔心有倒閉風險，趕緊拿回40萬元本金，也跟牽線的朋友斷絕往來。

    目前受害者組成自救會，投資金額從數十萬元至數千萬元不等，有45名損失數百萬元、甚至千萬以上的受害人還另外成立「超高額受害者群組」，整體吸收資金恐達數十億元。

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