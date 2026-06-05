控求職網刊56K變34K 廚師在群組酸老闆挨告誹謗判刑

廖姓廚師在賴群組誣指許姓總經理剋扣春節與颱風天之薪水，法官查明其言論不實，依誹謗罪判拘役10日定讞。（資料照，記者王捷攝）

廖姓廚師自稱，某清粥小菜在求職網刊登月薪56K，實際到職只有34K，因此在群組散布文件，抱怨老闆過年出勤、颱風天都沒發放雙薪，高等法院台南分院認定廖男言論不實，依誹謗罪判廖男拘役10日定讞。

判決指出，廖男自2024年底在清粥小菜任職。2025年3月，他在群組上傳PDF檔案，點名許姓總經理指控「過年出勤沒給雙薪，颱風天也是如此」，並質疑獎金遭扣。廖男辯稱，求職網寫月薪5萬6000元資方卻未給付，他主張發言是針對公司未給雙薪及聽聞他人颱風天遭扣薪，屬勞工權益的可以評論的事。

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許男提告並舉證反駁，指廖男早簽署底薪確認單，明定薪水為3萬4000元；薪資條也證實春節已發放加倍工資。針對獎金，許男提出簽收單與卓姓店長對話紀錄，證明均正常核發。至於另案民事訴訟一審認定公司少給819元加班費，許男強調實際是多給，已提起上訴。

二審法官檢視證據指出，氣象紀錄顯示廖男任職期間台灣無颱風，其指控毫無根據。法官認為，廖男親自簽收文件，明知春節工資與獎金皆已核發，卻執意在群組傳播不實言論，客觀上貶損許男評價，未盡查證義務且毫無所本。

法官強調，言論自由受憲法保障，但惡意傳播不實言論須受限。廖男行為已具備真正惡意，縱使另案有微薄加班費爭議，言論也與事實不符，並非對公共利益之客觀評論，不適用免責規定。考量其犯後未和解，法官依法駁回上訴。

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