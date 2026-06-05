2歲女童萱萱差點逃離地獄 媽媽無處去回頭找男友釀悲劇

女童萱萱遭凌虐致死，母親一度帶她離開林男魔爪，卻因無處可去，回頭找林男並搬回北屯租屋處，萱萱因而被毒打致死。圖為台中市警第五分局。（記者陳建志攝）

台中2歲女童萱萱，遭楊姓母親的同居林姓男友丟洗衣機、撞牆、吹風機燒烤，前後凌虐近3個月引發敗血症死亡，期間楊女受不了林男打她曾搬離租處，卻因無處可去又搬回，讓女童又落入被凌虐的慘境，楊女未積極阻止，也未帶女童就醫，檢方也因楊女消極不作為，依過失致死將她起訴。

檢方調查，林男去年11月開始就將萱萱丟入洗衣機內並關上蓋子、用透明膠帶黏捆、丟進衣櫥內並關上櫥門、關進廁所，以及徒手毆打、持伸縮桿揮打、拋摔撞牆、床舖等凌虐行為，去年12月12日因林男凌虐萱萱，楊女與他大吵後帶著萱萱搬離北屯租屋處，萱萱原本可逃離魔爪，但後來因楊女無處可去，在今年1月4日又回頭找林男，並搬回北屯租屋處。

請繼續往下閱讀...

沒想到此一決定，讓萱萱又陷入暴力凌虐的深淵，今年1月21日至26日間，林男又多次徒手、持伸縮桿毆打萱萱，並將她拋摔撞擊牆壁、床舖，造成她大腿腫脹，惡劣的林男不放過她，先徒手甩打巴掌，接著拿吹風機，近距離以高溫熱風直吹左大腿腫脹處，造成大腿燒燙傷。

今年2月9日凌晨，在北屯租屋處臥室，因不滿萱萱玩耍吵到他睡覺，又持伸縮桿毆打左大腿，接著將她頭部大力撞擊牆壁、床鋪數次，造成萱萱出現顱腦損傷骨折出血、左大腿腫脹、左上臂肱骨及左大腿股骨錯位性骨折。

楊女雖想帶萱萱去就醫，但林男一再以沒錢、傷害沒那麼嚴重，腫脹先貼藥布、喝中藥試看看消腫敷衍她，從今年1月27日至30日連續4日，兩人帶女童前往位在大里區的國術館貼藥布，未使已骨折的大腿傷勢獲得適當的醫療處置。

檢方認為，林男在凌虐女童時，楊女雖未全程在場，但事後發現女童傷勢時，應能預見萱萱因林男持續地凌虐行為，已出現頭部外傷、顱腦損傷骨折出血，以及左上臂、左大腿骨折的傷勢，若不至醫療機構適時就醫，有死亡的危險，竟未積極帶她前往醫院接受適當的治療，本月3日依過失致死將她起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法