夫妻雨天找「刺激」 2支後照鏡噴21萬元

一對夫妻本來要逛夜市遇到下雨折返，妻為尋刺激，與夫持扳手拆路邊機車後照鏡。二審依加重竊盜罪判男4個月、女3個月徒刑。（資歷照，記者王捷攝）

一對夫妻原本要逛夜市，結果遇到下雨，妻子覺得無聊想找刺激，竟與丈夫持扳手拆路邊機車2支後照鏡。由於扳手被認定是凶器，二審法院依加重竊盜罪判李男4個月、杜女3個月。兩人刑期合計7個月，若易科罰金折算須繳21萬元。

去年8月31日晚間，李男與杜女原本要去關廟夜市，因下雨折返。兩人在高鐵台南站附近閒晃時，杜女提議想看機車後照鏡被拔掉找刺激。李男為配合妻子，拿出車內活動扳手，於歸仁區隨機挑選蘇姓男子機車下手。李男幫忙轉鬆螺絲，杜女拔下2支後照鏡，得手後丟棄於草叢，警方循線將兩人查緝到案。

請繼續往下閱讀...

審理期間兩人辯詞反覆。杜女稱心情差想發洩，主張未帶走物品無不法意圖，並稱扳手僅為工具，不是凶器。李男則推託是妻子趁他如廁時單獨拆卸。法官檢視監視器確認兩人共同犯案，且金屬扳手質地堅硬，客觀上對人身安全構成威脅，屬法定兇器。兩人將物品攜離現場，已構成攜帶兇器竊盜罪。

高等法院台南分院維持一審有罪判決，指責夫妻兩人任意竊取財物，法治觀念薄弱，不過考量夫妻已與被害人達成和解，賠償金高於後照鏡價值，所以審酌減少處罰。

法院判決強調，侵害他人財產之行為自應予以非難，藉由刑罰以資懲儆。本案被告縱使事後超額賠償和解，仍無法免除攜帶兇器竊盜罪責，必須為其破壞他人權益之行徑承擔相應的刑事處分與法律後果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法