破跨國AI與地面師詐騙！中檢雙傑獲頒打詐有功人員

台中地檢署檢察官張凱傑（右），今天獲頒「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員。（中檢提供）

台中地檢署檢察官張凱傑、郭逵長期投入詐欺偵辦，接連破獲馬來西亞跨國電信詐欺機房、「地面師」詐欺等案件，今天獲頒「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員，由法務部常務次長馮成頒獎表揚，肯定兩人在打擊跨境詐欺、科技詐欺及新型態詐欺犯罪領域的傑出貢獻。

張凱傑檢察官偵辦的「馬來西亞跨國電信詐欺機房」案，該詐欺犯罪組織成員橫跨台灣、日本及馬來西亞等國，由台籍幹部指揮日籍成員向日本民眾隨機撥打電話，佯稱手機欠費並須配合檢警調查，再由本國籍成員操作AI深偽技術，假冒日本警察與被害人進行視訊對談，致使8名日籍被害人受騙匯款，金額高達1865萬日圓。

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馬來西亞警方去年8月間在吉隆坡查獲並逮捕10名機房成員，經外交部即時通報後，張凱傑隨即指揮內政部警政署刑事警察局接續偵辦，並派員前往馬來西亞，順利押解5名台籍共犯返國，成功瓦解此一「人、地、流」分離的新型態AI科技詐欺集團。

此外，郭逵檢察官則是積極偵辦近年崛起，俗稱「地面師」詐欺案件，針對以仲介受騙民眾向金主抵押借款為業的廖姓女子詐欺案件，解析手機數位訊息，逐一比對不動產設定抵押紀錄，查悉本案共有27名被害人，借款總額高達新台幣1億5450萬元，廖女並因此詐得613萬餘元的不法獲利。

另偵辦李姓男子等人企業化中繼系統商案件，透過手機APP使用狀況的大數據分析，查獲李男等人於2024年間成立企業化中繼系統商，先向詐欺集團線路商承租日本、香港、澳洲、英國、新加坡、馬來西亞等地網路線路，再將網路線路及自動撥話系統軟體轉租予90餘家境外話務機房成員，供各詐欺話務機房詐騙各國民眾使用，賺取高達3750萬餘元的不法報酬，成功瓦解各大詐騙話務機房上游系統商。

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台中地檢署檢察官郭逵（右），今天獲頒「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員。（中檢提供）

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