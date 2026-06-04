6/4 威力彩連27摃下期飆8.3億 今彩539頭獎也摃龜

6月4日威力彩、今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

6月4日開獎的第115000136期今彩539頭獎及第115000045期威力彩頭獎均摃龜，威力彩下期獎金上看8.3億。

第115000045期威力彩中獎號碼為「第一區：09、12、17、20、28、35，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共108注中獎，每注可得2萬元；伍獎共604注中獎，每注可得4000元；陸獎共4150注中獎，每注可得800元；柒獎共7874注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬3518注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬6557注中獎，每注可得100元；普獎共9萬8393注中獎，每注可得100元。

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第115000136期今彩539中獎號碼為「02、08、24、29、35」。頭獎摃龜；貳獎共139注中獎，每注可得2萬元；參獎共5991注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9009注中獎，每注可得50元。

第115000136期39樂合彩中獎號碼為「02、08、24、29、35」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500萬元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0556注中獎，每注可得1125元。

第115000136期3星彩中獎號碼為「697」。壹獎共35注中獎，每注可得5000元。

第115000136期4星彩中獎號碼為「5866」。壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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