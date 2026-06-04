女童遭虐80天慘死！曾2度通報未見社工訪視 中市社會局回應了

2歲女童萱萱（化名）遭母親男友林佳詳凌虐80天，最後顱腦骨折出血、敗血症死亡。（記者蔡淑媛攝）

台中發生虐童命案！2歲女童萱萱遭母親男友林佳詳凌虐80天慘死，丟洗衣機、毆打、撞壁、拿吹風機吹到燙傷，全身傷痕累累，最終因顱腦骨折出血、敗血症死亡，期間2次被民眾發現全身瘀青、熊貓眼報警，轄區警方也獲報上門，但卻未見社工前往訪視。

對此，台中市社會局回應，此案為台南市家防中心長期服務中的保護個案，台中市接獲警方通報脆弱家庭，非受虐、不當對待等，即轉由台南市家防中心持續追蹤。

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台中市社會局表示，該名女童是台南市家防中心長期服務個案，去年跟著母親搬到台中後，由台南市家防中心自行追蹤，並未啟動跨轄行政協助，直到今年2月14日，台中市家防中心接獲女童死亡通報，立即派遣社工到醫院，並安置該名女童的1歲妹妹。

台中市社會局指出，台中家防中心協助緊急處理後，台南市社會局已召開重大兒虐案件檢討會議，指出台南市家防中心身為主責單位，應落實跨轄區案件轉介及提出行政協助。

至於接獲轄區警方通報後為何未派社工前往探視，社會局說明，由於警方當時通報為「脆弱家庭」、兒少發展不利處境，不是受虐、不當對待等兒少保護情事，因此依衛生福利部訂定篩派案原則，「保護案件於服務階段，如有新通報脆弱家庭服務事件，應派案原保護社工併案處理」，轉由台南市家防中心續處，過程依衛福部權責分工。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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