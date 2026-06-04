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    首頁 > 社會

    尪頻繁進出SPA店 人妻截圖「老司機評價」淚求警抄店

    2026/06/04 06:12 記者王捷／台南報導
    林姓人妻發現丈夫常去舒壓館，上網查見尋芳客留言。為救家庭，她截圖向警方檢舉，淚求別吃案。警方強調會依法偵辦。（記者王捷攝）

    林姓人妻發現丈夫常去舒壓館，上網查見尋芳客留言。為救家庭，她截圖向警方檢舉，淚求別吃案。警方強調會依法偵辦。（記者王捷攝）

    林姓人妻近日帶著網搜截圖向警方投訴，檢舉一間掛羊頭賣狗肉的色情按摩店。她擔憂丈夫沉迷、家庭破裂，還附上「老司機評價」，苦求警方千萬別「吃案」，警方表示將依法偵辦。

    林女指出，從今年農曆年前後，她察覺丈夫近期行蹤異常，追查發現他頻繁出入一間SPA。林女上網搜尋該店資訊，赫然發現多篇網友的尋芳評論。網路留言詳細描述服務生身材，並赤裸暗示店內有提供違法性交易。這讓林女極度擔憂，深怕丈夫摧毀原本穩定的家庭。

    為捍衛婚姻，林女冷靜蒐集證據。她將按摩店名稱、地址記錄下來，並把網路上露骨的消費心得截圖，再三拜託警方別嫌麻煩而吃案，務必剷除該店，否則她的家庭將隨時破裂，也會有更多配偶受害。

    據了解，這家色情按摩店已經存在至少20年，也是轄區警方常取締的對象，但是店家總是換了負責人後繼續營業，雖然持有一般按摩業的營業登記，卻私底下做性交易，警方曾透露，色情、賭博業是很難被剷除的行業，而且現在這樣的消費模式已不是主流，會在店裡工作的從業女子，大多是年紀較大，且是其他八大行業挑剩的女性，有部分女性是社會上的弱勢。

    針對林女的指控，警方強調絕不吃案並高度重視。色情業者常以合法商業登記作掩護，私下從事不法勾當。目前警方已針對該地址展開調查，派員埋伏蒐證以確認動線。警方指出，只要掌握確切違法證據，就會結合院檢力量聲請搜索票，還給市民安全環境。

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