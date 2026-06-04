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    首頁 > 社會

    台中火鍋店負責人疑捲款潛逃　檢警介入偵辦

    2026/06/04 00:15 中央社

    台中大雅區經營連鎖火鍋店的黃姓負責人疑因投資失利，傳出黃姓夫妻已捲款上億元潛逃出國，地方人士初估受害者約339人，大雅警分局證實接獲民眾報案，該案涉及詐欺，報請台中地檢署偵辦。

    警方初步調查，涉案的黃姓夫妻在大雅、北屯經營精緻火鍋，事業版圖擴及旅行社、徵信社、休閒事業公司，夫妻熱心公益，參加獅子會、慈善會等社團，地方宮廟普渡時，大手筆贊助百桌。2人招攬投資客投資事業，但夫妻投資的生意不如預期。

    黃姓夫妻2日深夜傳訊店內幹部，坦言因投資失利，人已經出國。不少民眾到店內找人，嚇得店員趕忙報案。地方人士初估，受害者約339人，有些投資人也組成自救會，初估受損金額約上億元。

    大雅警分局表示，接獲民眾報案，追查後確涉有不法情事，受害人數眾多，詳細金額統計中，因金額龐大涉及詐欺，警方主動報請檢察官偵辦，後續釐清案情、受害者名單、受損金額等，目前全力清查涉案事證。

    因火鍋店突然歇業，店內員工疑遭欠薪，台中市勞工局表示，目前雖未接獲勞工提出調解申請或積欠工資申訴，若店家已停止營業，有積欠工資等情事，可向勞動部勞工局申請工資墊償，後續接獲申訴將協助維持勞工權益。（編輯：楊昭彥）1150603

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