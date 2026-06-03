遭台灣驅逐出境後未返日！ 「賣淫女優」IG曝光最新行程

AV女優藤咲舞。（圖擷取自 IG）

台北市警方日前執行淨城掃黃勤務，在天母一家旅館，循線逮到進行性交易完成的郭姓男客與日本AV女優藤咲舞、連姓馬伕。藤咲舞被帶回派出所後，得知賣淫事件曝光，更是當場哭成淚人兒，隨後被相關單位依規定強制驅逐出境。而藤咲舞出境後沒有回到日本，並在IG曝光自己的行程。

藤咲舞來自於日本福島縣，她在2024年12月正式出道。由於她擁有170公分的高䠷身材、F罩杯火辣上圍，再加上她號稱喜歡做陶藝、手工香皂，透露出自然清秀的氣質，因此片商以「國寶級原石天然美少女」來做宣傳。

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據悉，當天這藤咲舞在旅館被逮後，嚇得呆若木雞、不知所措，當她得知因為賣淫曝光要被帶回派出所後，更是淚灑派出所。不過，由於她賣淫事證明確，警方除了依規定找來通譯對她製作筆錄，隨後也將她送往移民署台北市專勤隊，由專勤隊來負責後續遣送事宜。

藤咲舞被驅逐出現後飛往韓國，並在IG限時動態PO出稱讚韓國醫美診所「被診所的細心周到而感動」，還大吃生醃螃蟹「好好吃喔，睽違已久的韓國，我們彼此都在恢復期（修復期）」

藤咲舞被驅逐出現後飛往韓國，並在IG限時動態PO出稱讚韓國醫美診所「被診所的細心周到而感動」，還大吃生醃螃蟹「好好吃喔 睽違已久的韓國，我們彼此都在恢復期（修復期）」（圖擷取自 IG）

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