嫌妻無法滿足性需求，人夫找舊愛大玩車震姊弟戀。（情境照）

新竹劉姓人夫婚後不久，迅速與大他幾歲的舊愛葉女死灰復燃，妻子赫然發現二人不倫姊弟戀的激情對話，包括「你太太沒辦法給你這方面的滿足，所以你請我給你滿足等語；劉男：拜託，你常常在車上親我，弄得我受不了…你對我的疼愛是姊弟之情，可是我們兩個上床是實情！」新竹地院判葉女需賠償人妻15萬元。

111年結婚的陳女說，婚後幾個月先生劉男與舊愛葉女再度相逢，時常通話談心，傳曖昧訊息，頻繁單獨見面，甚至在葉女家中共進晚餐，先生另多次與葉女過節及送禮，亦多次親吻及發生性關係，憤而對葉女求償50萬元。

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根據二人通話內容，葉女：我對你的疼惜，一直用姊姊的方式來安慰你在工作上面的壓力，回家裡你跟在情緒上面的壓力，還有陳女教訓小孩這些壓、這些痛。

葉女：我是疼愛你，我是以姊姊的方式疼愛你，憐憫你的處境的痛苦，工作上面的壓力，家裡的壓力，孩子的壓力，然後性生活也沒有，那是因為我疼惜你，受到這麼可憐的壓迫，而且你沒有夫妻生活。

劉男說：可是你跟我兩個真的有超過姊姊跟弟弟之間該做的事情，我們是姊弟，可是我們有做像夫妻的事情，葉女：但我是在你要求拜託之下而做，是你要求我，你太太沒辦法給你這方面的滿足，所以你請我給你滿足等語；劉男：拜託，你常常在車上親我，弄得我受不了…你對我的疼愛是姊弟之情，可是我們兩個上床是實情。

葉女說：那是因為你告訴我你很可憐，所以我同情你，所以我才做；如果你跟妻子在性這一塊非常圓滿，我撩得動你嗎？劉男：你沒辦法否認我們有上床，你確實有幫我做很多跟男人喜歡做的事。最後法官判葉女需賠償15萬元。

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