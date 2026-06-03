幫單身兒找老婆！台中阿爸加「跨國正妹仲介」 驚見1畫面衝警局

徐姓男子至潭北派出所詢問遭詐騙事宜。（圖由警方提供）

台中市潭子區1名64歲徐姓男子，為替已將近40歲單身的兒子尋覓良緣，透過友人介紹加入1名自稱跨國婚姻仲介女子的LINE好友，未料系統接連跳出紅色風險警示訊息，讓他察覺有異，遂主動前往派出所查證。經警方協助檢視後，研判該帳號具有高風險特徵，提醒切勿輕信網路婚姻媒合資訊，所幸徐翁警覺性高，及時查證，成功避免落入詐騙陷阱。

大雅警分局今日指出，潭北派出所警員林明順、廖星貿昨日擔服巡邏勤務時，徐男至派出所諮詢，向廖員表示近期為幫兒子相親，透過友人介紹加入1位跨國婚姻仲介的LINE好友，但察覺情況有異。除了一開始加入好友時出現警示外，後續與該名女子進行LINE通話時，系統竟再次跳出紅色警告符號，擔心遭詐故特地前來派出所詢問，確認該帳號是否涉及詐騙情事。

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警方了解案情後研判，該帳號可能為高風險或曾遭檢舉的可疑帳號，提醒徐翁提高警覺，切勿輕信陌生人說詞。此外，如有婚姻媒合需求，應透過合法立案的婚友社或婚姻介紹公司辦理，切勿僅憑介紹或社群平台訊息即輕易相信，以保障自身權益及安全。

大雅警分局呼籲，民眾透過網路交友、婚友媒合或社群軟體認識陌生人時，發現系統跳出風險警示訊息時，對方後續要求匯款、提供身分證件、金融卡、帳戶資料，務必拒絕並立即停止聯繫。婚姻媒介服務應選擇具有合法登記及良好信譽的業者，並詳細了解服務內容及收費方式，避免遭騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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