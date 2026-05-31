中壢女發酒瘋大鬧KTV又推警 被抬上車回警所管束開罰

陳姓女子（左）疑似酒後情緒失控，先是在包廂內與友人發生口角，並推擠前來執勤員警。（民眾提供）

桃園市中壢區新生路一家KTV昨（30）日深夜發生女子疑似酒後情緒失控，先是在包廂內與友人發生口角衝突，隨後在警方到場進行盤查時，竟進一步對執勤員警做出推擠行為，嚴重影響現場秩序，警方只好當場把這名女子用抬的方式帶回警所管束，訊後依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局中壢派出所昨日深夜11時40分接獲民眾報案電話，指稱在中壢區新生路上一家KTV內有民眾糾紛，警方隨即派員前往處理。大批員警到場後發現女子在包廂內大吵大鬧，隨即制止，未料女子卻推擠員警，多名員警只好將她制伏並用抬的方式將女子帶上警車，載回警所管束。

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警方調查，這名31歲陳姓女子和友人一起在這家KTV喝酒，未料酒後卻在包廂內與友人口角，警方到場盤查時，陳女推擠員警，員警只好將陳女帶回警所管束，並依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾飲酒應適量，避免因酒後失序，警方對於擾亂公共秩序或影響社會安寧的行為，均將依法查處，以維護社會秩序及公共安全。

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