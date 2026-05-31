全國首宗空拍機投毒農場同行 宜蘭「張美阿嬤」兒判1年8月

張美阿嬤農場創辦人兒子王逢昇涉空拍機投毒案，判刑1年8月。圖為被毒死羊駝解剖後發現托福松劇毒。（資料照）

宜蘭張美阿嬤農場創辦人兒子王逢昇，擔任農場負責人期間，因不滿員工跳槽，涉嫌3度操控空拍機，飛到對方任職農場空投有毒飼料，造成3隻動物誤食死亡、多隻動物中毒。宜蘭地院法官認為，王男無差別毒害動物，造訪農場的幼童、員工都可能誤觸中毒，涉案情節重大，判刑1年8月。

張美阿嬤農場是宜蘭知名動物展演農場，45歲王逢昇涉入全國首宗空拍機投毒案，被檢方依違反動物保護法、毀損罪起訴，案情今年初爆開後，大批網友湧入張美阿嬤農場粉專洗版痛罵，業者急發聲明切割，直指此案是前員工個人行為，引發輿論炸鍋。

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判決指出，王逢昇2023年間擔任張美阿嬤農場負責人，不滿徐姓員工離職後，轉往星夢森林劇場任職，同年5月指示不知情部屬，用農藥托福松、巴拉刈浸泡苜蓿粒，經染色、曬乾後製成有毒飼料，6月12、24、25日清晨4點多，把放置有毒苜蓿粒衛生杯綁在空拍機下方，再操作飛到星夢園區投放。

星夢園區飼養的侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」、羊駝「多比」，食用有毒苜蓿粒後死亡，另有多隻動物中毒送醫，星夢員工6月25日巡視園區目擊空拍機出沒，尾隨飛行路徑發現王逢昇在附近操控，隨即報警，警方派員搜索，全案水落石出。

王逢昇在宜蘭地院庭訊時坦承不諱，法官斥責王男本身是經營同性質農場之人，竟因私怨用空拍機到星夢園區投放有毒苜蓿粒，事後雖與星夢和解，對方撤回毀損告訴，並同意給予緩刑，但考量王男採用無差別危害手法，不僅毒害動物，連造訪園區的幼童、員工都可能誤觸中毒，加上有3次投毒行為，不符合暫不執行法定要件，不予宣告緩刑。

王逢昇犯動物保護法第25條之一第1項之違反同法第6條規定，使用藥物致複數動物死亡情節重大罪，處有期徒刑1年8月，併科60萬元罰金，扣案的空拍機等犯罪工具沒收。可上訴。

警方查扣王逢昇作案用的空拍機。（警方提供）

苜蓿粒製成的有毒飼料，經過空投後，造成星夢森林劇場3隻動物誤食死亡、多隻動物中毒。（讀者提供）

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