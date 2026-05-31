為爭一件風衣 啃老逆子亂刀砍母逾15刀後墜樓雙亡 將解剖查明死因

基隆市王姓男子砍死母親後，自己墜樓死亡；檢察官相驗後，決定解剖釐清死因。（記者吳昇儒翻攝）

基隆一名28歲王姓男子昨日因與母親發生口角，奪刀弒母後輕生，兩人送醫後，均不治身亡。檢察官今日下午前往殯儀館相驗後，確認母親全身被砍中逾15刀，決定擇日對兩名死者進行解剖，確認致死原因。

據悉，檢察官今日會同法醫前往基隆市立殯葬管理所相驗，初步發現王母頭部、左胸、腹部多處受有開放性傷口，出現創傷性氣、血胸；雙手也有多處開放性傷口，初估至少被砍了10多刀，沒料到兒子下手如此之重。

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警方調查，無業的王男長時間在家，與59歲的母親經常發生小口角，沒想到昨日晚間母親在廚房煮飯時，被王男發現媽媽買了一件風衣給哥哥，自己卻沒有，雙方發生口角後，演變成肢體衝突。

身強體壯的王男瞬間情緒失控，拿起菜刀猛砍母親，造成王母重傷，當場倒地；王男行凶之後，從住家樓上墜落地面。母子二人送往醫院搶救，雙雙殞命。

據悉，王父在七堵地區開設汽車維修、保養廠，平常會帶著大兒子一起工作；弒母的小兒子成績優秀，但畢業後應徵工作不順，母子二人也經常發生小口角，沒想到最終演變成人倫悲劇。

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