為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    為爭一件風衣 啃老逆子亂刀砍母逾15刀後墜樓雙亡 將解剖查明死因

    2026/05/31 22:08 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆市王姓男子砍死母親後，自己墜樓死亡；檢察官相驗後，決定解剖釐清死因。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市王姓男子砍死母親後，自己墜樓死亡；檢察官相驗後，決定解剖釐清死因。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆一名28歲王姓男子昨日因與母親發生口角，奪刀弒母後輕生，兩人送醫後，均不治身亡。檢察官今日下午前往殯儀館相驗後，確認母親全身被砍中逾15刀，決定擇日對兩名死者進行解剖，確認致死原因。

    據悉，檢察官今日會同法醫前往基隆市立殯葬管理所相驗，初步發現王母頭部、左胸、腹部多處受有開放性傷口，出現創傷性氣、血胸；雙手也有多處開放性傷口，初估至少被砍了10多刀，沒料到兒子下手如此之重。

    警方調查，無業的王男長時間在家，與59歲的母親經常發生小口角，沒想到昨日晚間母親在廚房煮飯時，被王男發現媽媽買了一件風衣給哥哥，自己卻沒有，雙方發生口角後，演變成肢體衝突。

    身強體壯的王男瞬間情緒失控，拿起菜刀猛砍母親，造成王母重傷，當場倒地；王男行凶之後，從住家樓上墜落地面。母子二人送往醫院搶救，雙雙殞命。

    據悉，王父在七堵地區開設汽車維修、保養廠，平常會帶著大兒子一起工作；弒母的小兒子成績優秀，但畢業後應徵工作不順，母子二人也經常發生小口角，沒想到最終演變成人倫悲劇。

    珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播