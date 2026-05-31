過期2年豬排改標9000片吃下肚 彰化黑心食品商判1年4月

彰化縣全芳味食品公司蔡姓負責人涉嫌出售過期豬排，被高雄高分院判1年4月。（資料照）

彰化縣全芳味食品公司蔡姓負責人涉嫌把過期2年的大豬排賣給網路直播主、知名連鎖賣場，有9000片被消費者吃下肚，高等法院高雄分院依食安法判刑1年4月。

判決書指出，2022年4月7日、18日，全芳味食品公司分別向南部30年老字號肉品公司進貨豬排5860包、1860包（每包有3片豬排），有效日期為2022年9月16日，由於銷售情況不佳，蔡姓負責人為減少損失，因而萌生塗改日期犯意。

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蔡男指示楊姓、魏姓等員工（均緩起訴處分），或利用週末公司員工未上班時，聘僱不詳外勞臨時工，涉嫌將有效日期標籤更改延長半年，陸續以低價出貨給網路直播主、南部知名連鎖賣場等，販售區域涵蓋台南、高雄、新北及雲林等地。

據了解，檢警調單位獲報追查，在彰化某冷凍倉庫裡搜出已回收過期豬排，但經統計有9000片過期2年的豬排被民眾吃下肚。

高雄地院審酌蔡男坦承犯行，依違反食品安全法，判處有期徒刑1年6月，公司則被判處罰金100萬元。他不服上訴後，高雄高分院改處1年4月，公司也被改判80萬元罰金，尚未定讞。

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