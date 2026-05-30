台股衝4萬點 台中婦急領200萬「繳稅」？警銀苦勸讓她驚醒

婦人臨櫃欲提領200萬元。（民眾提供）

台股衝上4萬點，投資熱潮席捲全台，也讓詐團趁勢出招！台中市一名婦人近日準備提領200萬元，聲稱「幫朋友公司繳稅」，但面對行員進一步詢問卻支吾其詞，警方到場後抽絲剝繭，赫然發現婦人口中「多年好友」，竟是網路認識投資老師，所幸在警銀聯手苦勸下，邱婦才驚覺深陷投資詐騙圈套，及時打消提款念頭。

台中市第二分局文正派出所前天接獲轄內銀行通報，有婦人欲臨櫃提領鉅額現金，但對提款用途始終講不清楚，一下稱是家中稅務，一下又改口說朋友公司急需資金周轉，讓行員直覺有異，巡佐陳鋐農與警員施皓瀛到場後，邱婦起初相當不耐煩，還頻頻向警方保證「我不可能被騙啦！」

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她堅稱對方是認識多年的朋友，自己只是幫忙對方公司繳稅，不過員警一聽到「現金提領」、「代繳稅款」等關鍵字，立刻提高警覺耐心追問後，邱婦才坦承，「老朋友」其實是網路上認識的投資老師。對方平時透過通訊軟體分享投資訊息，還曾讓她成功小額出金，才深信對方會幫她「錢滾錢、利滾利」。

所幸行員機警通報以及員警鍥而不捨地分析詐團話術，婦人最終才如夢初醒，打消再度投資的念頭，成功保住200萬的辛苦錢；第二分局提醒，凡標榜「保證獲利」、「高報酬零風險」投資，多半暗藏陷阱，民眾若遇要求下載不明APP、加入私人LINE投資群組，或將資金匯入個人帳戶等情況，都應提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方到場苦勸，婦人才打消提款念頭。（民眾提供）

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