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    飼老鼠咬布袋！友達工程助理涉洩採購需求 夫妻15年撈近2900萬

    2026/05/30 09:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹地檢署今天起訴友達光電前洪姓女工程助理夫婦涉嫌背信案。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署今天起訴友達光電前洪姓女工程助理夫婦涉嫌背信案。（記者黃美珠攝）

    上市公司友達光電（股票代號：2409）飼老鼠咬布袋，因其前任洪姓女高級工程助理，利用經辦採購的機會，夥同蕭姓丈夫，先用小叔名義成立公司，她再洩漏友達的採購需求，由蕭男先買入後哄抬報價再轉賣，15年間從友達處扒走2898萬多，新竹地檢署依刑法背信、證券交易法之非常規交易罪嫌起訴2人。

    檢方起訴指出，洪女2001年9月到2023年4月21日在友達擔任高級工程助理，負責幫忙研發工程師處理包含採購原料、零件進料等業務；蕭男是洪女丈夫，2008年8月間，他以胞弟名義設立聯丞有限公司，但這家公司直到2024年9月底解散為止，實際負責人都是蕭男。

    起訴書指出，洪女利用職務，讓聯丞成為友達的供應商之一，再利用友達的資源，掌握友達所需哪些零件、材料，以及詢價後這些零件材料的實際市價。她把前述內線消息透露給蕭男後，由蕭男用聯丞公司名義先行搶購，再抬高報價轉賣給友達。使得友達光電從2008年起到2023年，15年來為了採買零件、物料及打件，總共花掉了1億6672萬8440元，其中2898萬665元的價差都進了洪女夫婦口袋。

    新竹地檢署檢察官沈郁智今年初指揮偵破本案，確認洪女、蕭男涉嫌用不合營業常規方式，使友達向聯丞採購零件、物料及打件等造成重大損失，並向院方聲請查扣蕭男名下帳戶共1100萬，如今正式起訴。

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