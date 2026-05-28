「化作飛鳥飛向高空」101墜樓女大生最後貼文曝光

台北101購物中心25日發生墜落事件，警方圍起封鎖線。（資料照）

19歲楊姓女大生近日從台北101商場高處墜落，送醫搶救後仍宣告不治，消息曝光後引發社會震驚。她生前在社群平台留下的最後貼文，也讓不少網友看了鼻酸，紛紛留言悼念，希望她一路好走。

綜合媒體報導，楊姓女大生25日自台北101商場5樓墜落至2樓平台，現場由安管人員發現後立即報案。救護人員到場時，她已失去生命跡象，送醫搶救仍不幸身亡。警方調閱監視器後，初步排除外力介入，詳細原因仍待進一步釐清。

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楊女當天上午10時35分曾在社群平台發文寫下：「生於死於靈魂的色彩，我朝朝暮暮自由之日的來臨，請讓我化作飛鳥飛向高空，百年千年後再會，朋友們，我永遠與你同在。」

貼文曝光後，大批網友湧入留言，「願妳安詳，找到屬於自己的自由」、「願妳此後不再疼痛，飛去妳嚮往的天空，妳已經自由」、「永遠會銘記我們在一起時每個美好的時刻。千百年後我們再次相遇時必將一同喜樂。願安詳」、「不痛了…願妹妹一路好走」、「願安詳」。

從她過去的貼文動態，也能看出長期低潮與對自由的嚮往，個人簡介更寫著「像流星般墜落」。家屬向警方透露，楊女平時習慣透過網路分享生活，但近期疑似因部分網友冷嘲熱諷而受到影響，情緒狀態持續低落。

針對外界流傳她疑似遭同儕霸凌、排擠等說法，校方則出面澄清，經初步調查，目前並無相關事證，呼籲外界勿過度揣測或散播未經證實的訊息。校方表示，校內諮商輔導單位過去已掌握楊女情緒困擾，並曾多次提供心理輔導與關懷協助，相關紀錄中也曾提及她出現負面念頭。校方對此憾事深感遺憾，後續除協助家屬處理善後，也將對相關學生啟動悲傷輔導機制。

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