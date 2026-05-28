二審辯論終結！殺妻一家3口判死 惡男律師主張可教化、家屬痛心

犯案時24歲的男子張泓毅趁30歲陳姓妻子熟睡將其掐死，再殺死69歲岳母與3歲繼子，犯後盜領岳母存款及盜刷信用卡共57萬餘元。（記者楊心慧攝）

犯案時24歲的男子張泓毅趁30歲陳姓妻子熟睡將其掐死，再殺死69歲岳母與3歲繼子，犯後盜領岳母存款及盜刷信用卡共57萬餘元，甚至帶狗逃亡，新北地院國民法庭判張男死刑，褫奪公權終身；高等法院今辯論終結，張泓毅律師林俊宏主張張男可教化、殺害3人是偶發性行為，死者女兒、姊姊的陳姓女子表示，聽不下去律師的說法，死刑是她唯一能接受的判決。

檢警調查發現，張男與酒店上班的妻子陳女，及陳女母親、陳女之子，住在新北市三重進安街某社區大樓內，2024年4月30日晚間至5月1日凌晨，張竟趁陳女熟睡時，涉以枕頭及徒手勒頸方式將她悶死，2日凌晨3時許又到隔壁房間掐死熟睡的岳母，同日下午5時許更以雙手及充電線勒死繼子。

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張男犯後伴屍數日，並找來水族館員工到家中清魚缸，故布疑陣，接著再帶博美犬「糯米」搭高鐵逃亡到台中。張男犯後另有盜領岳母15萬元存款，及盜刷她的信用卡升級包養交友網站VIP，或繳房租、儲值線上博弈金共盜刷42萬元；鑑定時，更稱不後悔，甚至說「還是會殺死岳母」等，毫無悔意，因此新北地院合議庭判死刑。

案經上訴，律師團成員唐玉盈、林俊宏、羅開質疑一審審判長違反直接審理原則、證據裁判原則，在審理中不僅以戲謔的態度，甚至指示國民法官，使國民法官產生不當連結、造成預設立場。

林俊宏表示，張男殺三人是偶發性行為，不具計畫性殺人行為，非屬情節最嚴重之罪，並稱過去張男無暴力行為，會殺人主要是過去衝突皆採迴避，在生活困境之下，自控力漸失而犯案，也對殺害妻子感到後悔，仍有矯治的可能。

死者女兒、姊姊的陳姓女子說，律師主張非屬情節最嚴重之罪，想問什麼叫做最嚴重？張男對別人說他有悔意，但他卻未和家屬道過歉，不能接受稱有悔意，但從一審開庭的態度到現在，都一模一樣，「你有跟我講過任何一句抱歉嗎？」希望二審還是死刑，是唯一能接受的判決。陳女在大腿上刺死者3人緬懷，至今想起親人仍相當痛心。

死者姪女邊哭邊說，無法接受非虐殺的說法，甚至張男還是上網查為何三歲小孩如此難殺，後面又拿電線、塞毛巾，孩子才三歲而已；對於律師說張男還有教化可能，死者姪女說，很多殺人的沒判死刑又放出來，在被抓時，還說還要再殺了表妹（指陳女），「我們每天就活在生活的恐懼下，擔心他會不會提早被放出來？」

法官諭知，本案將於7月9日10時宣判。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

死者姪女邊哭邊說，無法接受非虐殺的說法。（記者楊心慧攝）

死者女兒、姊姊的陳女在大腿上刺死者3人緬懷，至今想起親人仍相當痛心。（記者楊心慧攝）

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