夏日高溫限制吹冷氣及拆電熱水器 消防署：不得影響基層健康與救災戰力

針對部分縣市消防分隊節電措施限制冷氣使用及遭指拆除電熱水器、限制寢室使用與要求共寢等情形。消防署表示，節能措施不得影響基層健康安全與救災戰力。（資料照）

炎炎夏日高溫不斷，但傳出全台部分縣市消防分隊，疑因節電措施限制冷氣使用，以及台中市部分消防分隊遭指拆除電熱水器、限制寢室使用與要求共寢等情形。消防署對此表示，相當重視外勤消防人員於高溫期間勤務、備勤及休息環境，籲地方消防機關，節能措施不得影響基層健康安全與救災戰力。

消防署表示，支持合理節能與設備優化，但外勤消防人員須24小時輪值備勤，隨時投入救災救護勤務，高溫期間適當使用冷氣、空調、熱水及休息空間，攸關同仁健康安全、休息品質及救災救護戰力，各地方消防機關推動節能措施時，應以不影響基本生活、休息品質及勤務安全為前提。

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針對部分消防分隊疑有「限制開冷氣」或「要求同仁自費負擔冷氣電費」情形。消防署指出，將請相關地方消防機關進一步瞭解實際狀況，並強調消防人員備勤、休息及勤務安全所需必要環境成本，不該轉嫁基層同仁負擔。

而有關台中市部分消防分隊，疑似發生拆除電熱水器及調整寢室使用情形，經台中市政府消防局說明，相關措施是以「救災戰力先決」及設備優化為原則，原高耗能儲能式電熱水器已更換為燃氣熱水器，並表示辦公空間冷氣24小時開放，休息寢室於午休及夜間均可使用冷氣，住宿則依備勤狀況採2至3人共寢方式辦理。

消防署強調，不容許因基層同仁反映問題，而衍生報復性或不合理管理措施，並於今日函各消防機關，在維護消防同仁健康原則下，適度使用冷氣、空調等設備，後續也將持續督促各地方消防機關，推動節能及廳舍管理措施時，應充分考量消防勤務特殊性，確保不影響消防同仁基本生活、健康安全及救災救護效能，如有不當管理情形，將要求立即改善。

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