5/27 今彩539頭獎開2注！800萬獎落新北、台南

5月27日開獎的第115000129期今彩539頭獎開出2注，獎落新北、台南。（本報合成）

5月27日開獎的第115000129期今彩539頭獎開出2注，由新北市板橋區文化路一段435巷31弄3號的「綠光彩券行」、台南市中西區兌悅里民族路三段290號1F的「鑽富彩券行」開出。

第115000129期今彩539中獎號碼為「02、03、18、19、21」。頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共195注中獎，每注可得2萬元；參獎共6806注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5970注中獎，每注可得50元。

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第115000129期39樂合彩中獎號碼為「02、03、18、19、21」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共226注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1729注中獎，每注可得1125元。

第115000129期3星彩中獎號碼為「839」。壹獎共28注中獎，每注可得5000元。

第115000129期4星彩中獎號碼為「1306」。壹獎共31注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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