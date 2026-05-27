女警值勤遭偷拍引意淫留言 派出所長霸氣留言護下屬！

26日有民眾側拍女警背影PO網，引來噁心留言。（圖翻攝自Threads）

新北三峽警分局一位女警昨天（26日）下午處理一起檢舉案件，有民眾側拍女警背影PO網，竟有人留下意淫留言。該篇涉及性騷言論的貼文讓當事女警感到身心不適，三峽派出所所長親自出面留言力挺下屬，強調會依法蒐證究辦！

昨晚有民眾在Threads上分享影片，可以看到一位女警在一間未營業的早餐店門口前盤查，期間彎腰填寫單據，不料引來不少像是「屁股好圓好翹」的噁心留言，或是性暗示意味十足的GIF或梗圖。不少鄉民看不下去，砲轟這種偷拍行為和意淫舉動。

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隨後三峽派出所所長張岸玲用本人帳號到該篇貼文底下留言，「本所員警於26日15時許執行勤區查察勤務時，發現新北市三峽區民權街xxx號前疑似有占用道路之物品，已依法張貼限期清理通知單，後續將持續追蹤改善情形，並依法妥處。另針對網路留言區相關言論，如涉有性騷擾、妨害名譽、侮辱或其他不法情事，本所將依法蒐證究辦，相關留言及證據資料均已截圖保存。呼籲民眾應理性發言，切勿以身試法；本所亦將全力支持同仁依法執行公務，捍衛執勤尊嚴與人身安全，共同維護良善網路環境及社會秩序。」

張岸玲所長留完言後沒多久，原貼文便刪除。據了解，三峽分局已由防治組、偵查隊協助蒐證，留存相關貼文、照片及留言，受理當事女警提告後，追究涉案人刑事及民事責任，維護員警執勤尊嚴及人身權益。

張岸玲所長親自留言替同仁發聲。（圖翻攝自Threads）

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