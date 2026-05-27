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    首頁 > 社會

    直播主遭換臉成謎片女優 前百萬YouTuber小玉再判刑7月

    2026/05/27 19:30 記者王定傳／新北報導
    網紅「小玉」朱玉宸。（資料照）

    網紅「小玉」朱玉宸。（資料照）

    網紅「小玉」朱玉宸利用軟體把黃捷、高嘉瑜等119位社會名人的臉，深偽到AV女優身上，製成仿真性愛片在網路販售牟利，獲利1338萬餘元，因此被判刑6年4月確定。檢方又發現，一名直播主也遭小玉以深偽方式換臉成了A片女優，因此將他起訴，新北地院今再依違反個資法判處小玉7個月徒刑。

    檢警調查，小玉的助理莊炘睿在2020年7月從網路下載被害人照片或影片，小玉則利用「DEEPFACELAB」程式軟體，以人工智慧模擬演算及深偽技術，政界人士、網紅、藝人的臉部特徵，移植到色情片AV女優的臉上，同時成立推特帳號、粉絲團及YouTube頻道，上傳短片招攬網友付費加入為會員，即可瀏覽相關換臉影片，共獲利1338萬元，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等119人受害。

    一審新北地院依違反個人資料保護法將119罪各判5月，合併應執行5年6月，得易科罰金198萬元；二審高等法院考量有83名被害人提告誹謗，量刑應與未提告者有輕重之別，加重改判6年8月，其中5年不得易科罰金，最高法院2024年5月將全案駁回確定；後經高院定應執行刑6年4月，經最高法院駁回定讞。

    檢警事後發現還有1名直播主受害，經起訴後，法官斥責，小玉濫用換臉軟體將被害者面部特徵合成於猥褻影片上傳網路，破壞社會善良風俗，嚴重侵害被害者人性尊嚴及名譽，並審酌他犯後坦承犯行，未能和解賠償損害或取得諒解等一切情狀，量處上述徒刑。

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