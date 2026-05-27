無照酒駕+毒駕又拒檢闖燈撞旁車 男闖禍3罪起訴

新北地檢署。（資料照）

台北市張姓男子去年11月在住處吸食安非他命又喝酒，竟無照開車上路，行經新北市蘆洲區永平街與環堤大道口時，因睡著而車輛靜止不動，警方獲報上前查看，張男驚醒後，竟拒檢腳踩油門衝撞剛好經過的大客車，還闖紅燈加速逃離現場，最後仍被捕，新北地檢署今依妨害公眾往來等3罪嫌起訴張男，並請法院從重量刑。

檢警調查，張男於去年11月14日下午3時許，在家中吸安後，15日凌晨4時至5時許間，又喝啤酒及洋酒，竟於當天中午12時時許，駕車行經蘆洲永平街與環堤大道口時，因趴睡在駕駛座致車輛停放在車道中靜止不動，警方獲報到場上前攔查，張拒絕下車配合受檢，駕車衝撞行經該處的大客車，並闖越紅燈，加速逃逸現場，最終仍在蘆洲仁愛街212巷內被補。

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檢警調查，張男酒測值高達0.82毫克，經其同意採集尿液送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，濃度分別為7301ng/ml、64710ng/ml，顯示他不但酒駕，還涉嫌毒駕。

檢方認為，張男涉犯刑法妨害公眾往來安全罪、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪及尿液所含毒品達行政院公告品項及濃度值罪嫌，請法院審酌他施用安非他命並飲酒後駕車上路，又闖越紅燈等方式駕駛車輛，甚至與道路上車輛發生碰撞，造成用路人及公共危險程度甚鉅，不知為改，請從重量處適當刑度。

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