來台旅遊多次偷拍女性裙底 日本公務員再犯判1年定讞

34歲的日本岩手縣公務員佐佐木貴法是偷拍慣犯。（示意圖）

34歲的日本岩手縣公務員佐佐木貴法去年6月在台旅遊之際，於台北捷運中山站偷拍短裙女子，一度被法院收押；沒想到交保後去年11月再度犯案，將手機置於包包內，趁機偷拍年輕女子的裙底，被熱心民眾制止，警方獲報到場後，發現手機內有私密影像，當場逮捕。一審士林地院依無故攝錄他人性影像罪，判處1年徒刑，並於刑度執行完畢後，驅逐出境。佐佐木貴法提起上訴，高院駁回上訴，全案定讞。

佐佐木貴法去年6月8日、8月13日來台觀光時，偷拍穿短裙的女子，一度被法院收押，交保後卻於11月6日再度犯案，將手機置於包包內，並走在後方趁機偷拍女子的裙底，被熱心民眾發現制止，警方獲報到場後，發現手機內有犯案影像，當場依妨害性隱私現行犯逮捕。

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一審士林地院審酌，佐佐木貴法非首次偷拍，先前因相同案件被羈押，卻仍再度犯案，依無故攝錄他人性影像罪判刑1年，執行完畢或赦免後驅逐出境。

佐佐木貴法不服士院判決，提起上訴，主張承認犯罪，犯後態度良好，積極希望聯繫告訴人以達成和解，盼從輕量刑。高院合議庭審酌，一審依《刑法》第57條規定，審酌犯罪情節、犯後態度及相關科刑證據，並將其坦承犯行、願意賠償等情納入考量，量刑並無明顯失衡、濫權或違反比例原則情形。

高院認定，雖然佐佐木貴法上訴後希望和解，但受害者明確表達不願和解，因此並無新量刑因子足以影響原判結果，認定其請求從輕量刑無理由，駁回上訴。

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