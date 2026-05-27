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    首頁 > 社會

    國3新店隧道北口火燒車 烈焰沖天駕駛倉皇逃生

    2026/05/27 12:59 記者吳仁捷／新北報導
    福高新店隧道北口，今天上午驚傳火燒車，駕駛倉皇逃生。（記者吳仁捷翻攝）

    福高新店隧道北口，今天上午驚傳火燒車，駕駛倉皇逃生。（記者吳仁捷翻攝）

    國道三號福爾摩沙高速公路北上路段今天上午尖峰時段驚傳火燒車，一名駕駛聞到燒焦味，緊急停在外側避車彎，剛下車全車就陷入火海，隨即遭大火吞噬，烈焰沖天，嚇壞目睹的用路人，消防、警方獲報到場滅火，駕駛倉皇逃生，至於起火原因仍待進一步調查釐清。

    國道公路警察九隊木柵分隊表示，勤務中心今天上午8時36分獲報，福高北上27點1公里處新店隧道北口、新店、木柵交界處，一輛轎車停在公務停車彎的封閉外側車道失火，警方到場，發現34歲周男駕駛轎車，疑因引擎室不明原因冒煙起火，周男及時逃生，所幸無人受傷，詳細原因尚待調查。

    國道警方呼籲，駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，避免火燒車危及人身安全，若用路人行駛國道時，遇上火燒車意外，車內所有人員在離開車子後，請至車輛下游等待救援，記得要「面向車道」警戒後方來車，立即撥打110或1968求助，並等待警方或相關單位的協助。

    福高新店隧道北口，今天上午驚傳火燒車，駕駛倉皇逃生。（記者吳仁捷翻攝）

    福高新店隧道北口，今天上午驚傳火燒車，駕駛倉皇逃生。（記者吳仁捷翻攝）

    福高新店隧道北口，今天上午驚傳火燒車，駕駛倉皇逃生。（記者吳仁捷翻攝）

    福高新店隧道北口，今天上午驚傳火燒車，駕駛倉皇逃生。（記者吳仁捷翻攝）

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