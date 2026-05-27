丹納斯颱風吹斷公園大樹枝幹毀車 聲請國賠被駁回

嘉義地院審理後，駁回陳男聲請國賠請求。（資料照）

嘉義市短竹公園在去年7月丹納斯颱風來襲時吹折枝幹，毀損陳姓男子停在公園停車格的汽車，陳男對市府提告國賠23萬5000元。嘉義地院審理後認為，法車輛受損確實是因不可抗力的颱風所致，市府在管理上已盡到應盡的維護義務，並無欠缺，因此不符合國家賠償要件，駁回請求。可上訴。

陳男主張，短竹公園為市府設置管理的公共設施，因丹納斯颱風來襲吹折公園大樹枝幹，砸中他停放在公園旁停車格的汽車，大雨灌入車內，亦毀損導航音響設備，請求市府賠償支出汽車修復費用及設備損壞損害合計23萬5000元。

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市府指出，平時皆指派受過樹木風險評估課程的管理員按日巡查，遇有瑕疵即通報廠商改善。市府也提出廠商進場施工、工作檢查記錄，除了颱風警報停班及中秋放假等特殊日期外，其餘日期均逐日巡查並記錄，管理密度極高，未違反公園管理自治條例。

判決書指出，陳男亦提出大樹斷裂處的照片，主張樹木因病弱遭吹襲斷裂，法官在言詞辯論時曾請陳男聲請鑑定，但陳男表明沒有必要，因此法院難以憑照片認定樹木染病。

法院審酌後認為，陳男汽車受損確實是因不可抗力的颱風所致，市府在管理上已盡到應盡的維護義務，並無欠缺管理，陳男請求不符合國家賠償要件。

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