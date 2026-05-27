女大生20年後揭童年陰影 色翁「檢查洗澡」伸狼爪判7年2月

南投一名80多歲陳姓老翁，被控20年前對鄰居年幼女童多次做出不當身體接觸，女童直到成年讀大學後，才終於鼓起勇氣向家人吐露過往遭遇並提告，案件歷經審理後，台中高分院二審認定陳翁犯行成立，依對未滿14歲女子強制性交罪，仍維持一審原判，判處有期徒刑7年2月。

判決指出，陳姓老翁當年與被害女童一家熟識，女童年僅4歲至6歲期間，時常前往對方住處玩耍，陳翁卻涉嫌利用孩子年幼懵懂、防備心低的機會，多次以「幫忙檢查有沒有洗乾淨」等理由，要求女童進入浴室，甚至進一步做出逾越界線的不當舉動。

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女童當時因年紀太小，根本無法理解發生什麼事，只覺得害怕、不舒服，卻又不敢反抗，隨著年紀漸長，她把這段記憶深埋心底，長年不願提起，直到升上大學後，心理壓力與陰影始終無法消散，才說出多年來藏在心中的秘密。

家屬得知後震驚不已，隨即陪同報警處理，檢警偵辦期間，陳翁否認犯行，強調沒有做出不當行為，並質疑女方說法，然而法院審理時，認為被害人歷次陳述內容前後一致，對細節描述清楚，且長期心理創傷反應與一般受害者狀況相符，認定其指證具有可信度。

法官認為，陳翁為逞一己私慾，對毫無抗拒能力稚齡幼童施以性侵，造成被害人難以抹滅的終身內心創傷，惡行重大，雖然陳翁在判決時已年滿80歲，但認定其不符合減刑條件，依加重強制性交罪判處有期徒刑7年2月，陳翁不服上訴二審，台中高分院近日審結，認為一審認事用法無違誤，駁回上訴，維持原判，全案尚未確定。

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