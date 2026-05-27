幫中國男經營博弈洗錢逾17億 騰雲集團在台負責人遭求刑9年以上

精博互娛台籍負責人朱大潛。（資料照，記者王定傳攝）

中國男子蘇忠生2016年起招募國人朱大潛、甘逸偉在我國發展賭博、洗錢犯罪組織，以騰雲集團名義，成立天堂、精博、崴拓等多家公司，經營線上賭博、嫁接入出金系統及線上客服，再與境外公司進行轉匯賭博犯罪不法所得，洗錢逾17億元。台北地檢署偵辦後，認定朱、甘2人涉犯洗錢等罪，提起公訴，各求處9年以上、7年6月徒刑。

檢調查出，柬埔寨籍的中國男子蘇忠生為來台發展賭博及洗錢，先吸收朱大潛、甘逸偉加入組織，並以騰雲集團名義，陸續成立天堂、騰雲、精博、誠安、順為、崴拓等6下公司（統稱為騰雲集團在台公司）。

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另在境外設立Teng Yun Technology Pte.（SG） （新加坡騰雲公司）、Teng Yun Technology LTD.（BVI）（BVI騰雲公司）、Dream Global Limited境外公司（下稱DG公司）等4家公司作為轉匯境外賭博犯罪不法所得使用，猶如太子集團洗錢手法翻版。

檢調今年1月28日見時機成熟，指揮調查局台北市調查處兵分4路發動搜索，約談騰雲集團在台公司負責人朱大潛等12人，全案依組織犯罪、洗錢、賭博等罪偵辦。

檢調查出，蘇忠生為讓自己在中國掌握的深圳星萌公司、廈門聚賢公司來台從事業務活動，竟以崴拓、誠安、精博公司名義掩護，讓兩家公司在台從事營業活動。

此外，為提供線上賭博的賭客能夠入、出金，蘇指示朱大潛、甘逸偉及會計宋怡臻、曾之岳等13人，開發「好運國際」等線上賭博平台，並研發「順付Pay」入出金系統，將線上賭博平台嫁接支付寶、微信等入出金系統。

另朱、甘、宋、曾等4人，為了藏匿賭博不法所得，利用新加坡境外公司DG、CF、BVI騰雲及香港的852PLUS、彩燕、立恩公司，將犯罪所得層層轉匯，製造金流斷點，甚至偽造不實合約，開立不實統一發票洗錢，金額高達17億餘元，其中該集團不法所得達6億餘元。

檢察官黃奕華調查後認為，朱大潛及甘逸偉涉犯組織犯罪防制條例、洗錢金額達1億元以上、商業會計法、賭博、偽造文書及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪，依法提起公訴，分別求處9年以上徒刑、併科罰1千萬元及7年6月，併科罰500萬元。

會計宋怡臻、曾之岳則違反洗錢防制條例，犯後態度尚可，均請量處有期徒刑4年以上，併科罰250萬元，不法所得沒收。

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