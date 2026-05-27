逆子要不到生活費 拿「抓癢棒包氣泡紙」火燒母親家

小港民宅傳出火警，竟是逆子要不到生活費縱火。（民眾提供）

張姓男子因覬覦父親遺產及索取生活費不成，和母親發生激烈口角後，竟懷恨在心，拿平時抓癢用的「竹製抓癢棒」包覆氣泡紙，再以打火機點燃，在與母親同居的透天厝內瘋狂「巡迴放火」，一路從1樓店面點到3樓客廳，不僅將1樓無辜承租的洗衣店機具燒毀，自己也差點陪葬，檢方依放火罪將他起訴。

檢方指出，去年12月22日晚間10點多，張男因錢財問題與老母爆發爭執，竟心生怨懟，他點燃特製的「抓癢棒火把」後，在1樓店鋪西側牆面與衣架下方、2樓起居室長桌與木櫃、以及3樓客廳椅子等6處密集放火。

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惡火導致1樓曾姓業者無辜受牽連，店內生財的洗衣機器及客戶送洗的衣物全數付之一炬，2、3樓的家具、家電、證件也嚴重燒毀。消防人員獲報迅速趕抵，於15分鐘內撲滅火勢，並在2樓南側臥室發現躺在床上、已被濃煙燻到意識不清的張男，緊急送醫才撿回一條命。

檢警介入調查時，發現張家起火當天，張母及弟弟曾到警局申請保護令，他們向警方表示，張男沒有固定收入，雙方會因金錢爭吵，這次因母親斷金援再度爭吵，張男也坦承放火洩憤，偵結後被檢方依放火燒毀現有人居住建築物未遂等罪嫌提起公訴。

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