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    三鶯線將通車 新北消防頂埔站演練地下空間濃煙搜索、救災應變

    2026/05/25 12:49 記者吳仁捷／新北報導
    捷運三鶯線通車在即，新北市消防局今天在頂埔站實兵演練，消防員模擬漆黑中，運用科技在地下站體搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運三鶯線通車在即，新北市消防局今天在頂埔站實兵演練，消防員模擬漆黑中，運用科技在地下站體搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    三鶯線即將通車，新北市消防局驗證提升捷運地下場站火災搶救應變能力，第五大隊與中隊、分隊今天在頂埔站實兵演練，模擬站體內大量濃煙竄出情境，包括站方及評核人員都參演，趕在通車前驗證、強化消防人員在地下空間濃煙搜索及救災應變能力。

    消防人員在今天演練前，先參觀、了解站體，站長說明站內空間配置、逃生動線及消防安全設備，讓參演人員熟悉地下場站環境與設備位置，提升後續搶救效率。

    上午10時起實兵演練登場，演練模擬捷運站體內濃煙瀰漫情境；演練評核小組當場下達模擬情境，考驗各單位突發應變能力；消防人員於低能見度環境中運用熱顯像儀（TIC）判讀環境及搜索目標，並佈設照明燈繩建立導引路徑，降低人員於地下空間迷失風險，同時強化搜索效率與火場安全管制；由於火場中漆黑，造成救災困難，消防員利用科技照明燈繩，深入捷運站內黑暗管道間協助搜救，搭配模擬火災搶救與水帶布線演練。

    第五大隊長高宗祺表示，地下捷運場站具空間封閉、排煙不易及視線受限等特性，一旦發生火災，搶救難度相對較高。透過站體參訪及情境式實兵演練，可有效提升消防人員對地下場站環境熟悉度及災害應變能力，強化整體救災效能，以保障市民生命財產安全。

    捷運三鶯線通車在即，新北市消防局今天在頂埔站實兵演練，消防員模擬漆黑中，運用科技在地下站體搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運三鶯線通車在即，新北市消防局今天在頂埔站實兵演練，消防員模擬漆黑中，運用科技在地下站體搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運三鶯線通車在即，新北市消防局今天在頂埔站實兵演練，消防員模擬漆黑中，運用科技在地下站體搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運三鶯線通車在即，新北市消防局今天在頂埔站實兵演練，消防員模擬漆黑中，運用科技在地下站體搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運三鶯線通車在即，新北市消防局今天在頂埔站實兵演練，消防員模擬漆黑中，運用科技在地下站體搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運三鶯線通車在即，新北市消防局今天在頂埔站實兵演練，消防員模擬漆黑中，運用科技在地下站體搶救。（記者吳仁捷翻攝）

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