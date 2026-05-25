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    北市公車拋錨警局旁交通打結 12人神力小隊推車3分鐘排除

    2026/05/25 12:57 記者陸運鋒／新北報導
    文山二分局警方組12人神力小隊推車，拋錨公車於3分鐘左右順利排除。（記者陸運鋒翻攝）

    文山二分局警方組12人神力小隊推車，拋錨公車於3分鐘左右順利排除。（記者陸運鋒翻攝）

    1輛欣欣客運公車日前拋錨在台北市文山第二分局旁，由於正值車流較大時段，一度造成交通阻塞，員警發現後啟動「交通快打」，派出12名警力到場，其中10員在後方推車，另2員則負責疏導車流，彷彿化身「神力小隊」，順利在3分鐘左右將公車推至路邊，恢復交通順暢。

    警方今表示，台北市文山區景中街、景文街口，上週五晚間9時許，1輛欣欣客運棕6公車，突然於路口故障拋錨，龐大車體橫阻道路中央，由於該路口鄰近景美夜市，為重要交通幹道，公車拋錨後占據多條車道，導致車流回堵。

    警方指出，一旁景美派出所員警見狀後，立即通報啟動「交通快打」，出動3個派出所共12名警力到場，其中10名不分男女員警，合力將數噸重的公車推至路旁，另外2名員警則負責交管、疏導車流，最終於3分鐘內將排除道路障礙，恢復交通順暢，民眾也鼓掌致意給予高度肯定。

    警方呼籲，駕駛人平時應落實車輛定期檢查與保養，若行車途中遇有故障情形，應保持冷靜，立即開啟故障警示燈，並於車後適當距離擺放三角故障標誌，人員撤離至安全地點後，再撥打110請求警方協助。

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