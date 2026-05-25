友人去理容院竟搶劫 他坐車內被當共犯羈押60天獲補償18元

陳男無辜被關60天，獲賠18萬元。（資料照）

彰化縣陳姓男子陪友人到理容院，他沒錢消費，坐在車內空等。結果友人按摩結束後竟搶劫店家及客人。友人隨後遭到逮捕，陳男也以共犯被捕，遭羈押60天。事後證明陳男對友人行搶一事完全不知情，獲不起訴處分。日前他向彰化地方法院聲請刑事補償，法院判准補償18萬元。

判決書指出，去年9月29日凌晨，友人駕駛轎車搭載陳男，前往彰化縣某理容院。陳男因沒錢消費，只留在車內等候。友人進入店內按摩，瞥見店內一名婦人身上戴著黃金手鍊，按摩結束後竟動手搶奪被害人手鍊，並以「不交出來，我要去拿槍」等語恐嚇被害人，得手後離去，事後遭到逮捕。

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行搶的友人被法院判處有期徒刑1年4月。陳男隨即向彰化地方法院聲請刑事補償，要求以每日5000元計算，共應補償30萬元。

法官表示，羈押的目的在於確保追訴及審判順利進行，彰化地院當時所為之羈押裁定並無違法或不當。然羈押係將人自家庭、社會、職業生活中隔離，拘禁於看守所，長期拘束其人身自由，此不僅造成心理嚴重損害，對於名譽、信用等人格權之影響亦甚重大。考量請求人為鷹架臨時工，每日收入約3000元，因此判准補償18萬元。

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