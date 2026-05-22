前教育部高官兒子海外攻讀博士 二度拒回台服兵役遭判刑

陳姓男子赴海外攻讀博士，二度拒回台服兵役遭判刑。示意圖（資料照）

前教育部某位13職等陳姓高官（已退休）的兒子，2015年申請赴海外攻讀博士，4年後屆期未歸，區公所通知他回台接受兵役體檢，但被拒絕後，橋頭地院依妨害役男徵兵處理罪判刑2月定讞，但陳男還是不回台，區公所再度通知，仍被陳男以生病為由拒絕回台，高雄地院再依同樣罪名判他徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，2015年8月，陳姓男子以在國外就讀博士班為由，向內政部移民署申請核准出境，並應於2019年12月底屆期返台，高雄市鳥松區公所於2021年4月、10月發函催告陳男應返國接受徵兵處理。

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由於陳男人在海外，兩封掛號信分別由陳姓高官和陳男的姐夫簽收後，陳男以個人進修、工作、考試及新冠肺炎疫情流行等理由拒絕返台接受兵役體檢，被橋頭地方法院依妨害役男徵兵處理罪判刑2月、緩刑2年，須向公庫支3萬元定讞。

陳男被判刑後，仍未回國接受服兵役義務，鳥松區公所於2025年1月、2025年7月再對陳男發出催告通知，但陳男仍不回台，二度被高雄市政府函送法辦。

陳男向檢察官遞狀陳述，自己收到通知時剛好生病時，因此才無法返台，但檢方不採信，依法起訴後，高雄地院法官依同樣罪名判他徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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