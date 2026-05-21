狂撈5.6億！搭載輝達高階晶片AI伺服器偷賣中國 3人收押禁見

游姓、王姓與陳姓等3名資訊業者，涉走私50多台、市價逾5億6000萬元美超微高階AI伺服器至中港澳牟利。基隆地院晚間6時許裁准將游等3人收押禁見。（記者林嘉東攝）

3名從事資訊業的游姓、王姓與陳姓業者，涉將美國嚴格禁止管制銷往中港澳地區、搭載輝達（NVIDIA）高階晶片的美超微（Supermicro）高階AI伺服器，以偽造的不實文件申報出口，走私50多台、市價逾5億6000萬元美超微（Supermicro）高階AI伺服器至中港澳牟利。基隆地檢署昨指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊搜索游姓、王姓及陳姓男子住處、公司等12處，漏夜複訊後認定游等3人涉犯偽造文書等罪嫌重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。基隆地院下午召開羈押庭後，晚間6時許裁准將游等3人收押禁見。

由於此案涉及敏感的台美科技供應鏈安全，引發業界高度關注。基隆地檢署今天凌晨向法院聲請羈押後，游等3人要求停止夜間訊問。基隆地院法官下午1點30分召開羈押庭，主任檢察官黃聖親自坐鎮與承辦檢察官蕭詠勵親自蒞庭，法官開了2個小時後，依檢方提出的證據，足認游等3人有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見。

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基隆地檢署日前接獲情資，被告游姓、王姓及陳姓等3家資訊業者負責人，明知美超微公司生產、搭載輝達高階晶片的AI伺服器，屬於美國政府針對中港澳地區嚴格管制的戰略性高科技貨品，全面禁止銷往該地區，3人為圖謀不法暴利，共同謀議在台灣透過管道購得該批高階AI伺服器後，涉嫌以「調包、改標」等不實文件資料向海關申報出口，走私50多台、市價高達5億6000多萬元至中港澳牟利。

案經檢察官蕭詠勵深入追查，見時機成熟，昨天指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊，前往被告游等3人的住居所及相關涉案公司等12處執行同步搜索，查扣大批游等人涉案證物後，拘提、約談游等3名主嫌及多名相關證人到案。檢察官漏夜複訊後，認定游姓等3人涉犯刑法行使偽造公文書、業務登載不實文書等罪嫌重大，考量3人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，今天凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見。

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