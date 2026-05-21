士檢檢察長率隊訪北市警 全力遏止賄選與暴力介選

台灣士林地方檢察署檢察長王以文赴大同分局。（記者劉慶侯翻攝）

為提升檢警合作默契，同步提升查賄制暴成效，台灣士林地方檢察署檢察長王以文率主任檢察官劉東昀等人，今（21）日下午赴大同分局，與台北市警察局局長林炎田、大同分局分局長周哲民、刑警大隊大隊長丁靖等人深入討論遏止選舉賭盤與暴力介入等重點議題。

據了解，今年因選戰預期激烈，各地檢署都提高查賄先期作業層級，與昔日僅由各地檢署主任檢察官擔綱的作法不同，現在都指定由各地檢署檢察長出馬與各查賄公務機構進行會談，將整個查賄等級提昇到最高層次。

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士林地檢署檢察長王以文說，不論是各類賄選、選舉賭盤、境外勢力介選或選舉暴力，只要影響到選舉公平，必將嚴重破壞民主制度，需要大家通力合作，共同查緝。

局長林炎田及分局長周哲民承諾，警方將以「主動出擊、鐵腕掃蕩」之原則即時查緝、有效遏止不法情事，另將以「杜絕賄選、淨化選風」之準則，透過各類管道持續辦理宣導並廣收各項情資。

檢警表示，選舉期間如發現疑似賄選、選舉賭盤或暴力介入等不法情事，民眾可即時撥打檢舉專線：「0800-024-099（撥通後按4）」或主動向各地司法警察機關通報，讓不法行為無所遁形，檢舉屬實更有高額獎金。

警方說，公平選舉係實現民主政治的過程，警方於選舉期間嚴守「行政中立、依法行政」原則，全面強化勤務部署與情資蒐報機制，持續整合檢、警之跨機關資源，全力投入查賄制暴及選舉安全維護工作。

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