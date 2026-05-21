媒介2未成年少女性交易一審判4年10月 皮條客上訴遭駁

桃園郭姓男子竟媒介兩名未成年少女從事性交易，一審新北地院判處郭男4年10月。郭男提起上訴，高等法院今判駁回上訴。（資料照）

桃園一名郭姓男子竟媒介兩名未成年少女從事性交易，嫖客劉姓男子看到未成年少女小花（匿名）質疑年紀，卻在獲知僅14歲仍未克制性慾，最終也吃上官司。一審新北地院判處郭男4年10月，劉男因獲得小花父母原諒，判3年緩刑。郭男提起上訴，高等法院今判駁回上訴。

判決書指出，郭男接攬嫖客，媒介女子從事性交易，並從通訊軟體聯繫到劉姓嫖客，談定以6000元交易，郭男則找了女子小玲（匿名）前往，劉男看到小玲時，雖懷疑小玲未滿18歲，女方坦言僅14歲，但他仍進行性行為。

請繼續往下閱讀...

郭男後續又找另名王姓嫖客，招攬未成年少女小花進行性交易，王男不知小花年紀而進行性行為。全案因小玲與小花的祖母發現此事前往報案，桃園地檢署檢察官偵查起訴、追加起訴。

一審新北地院認定，郭男明知兩女於案發期間為14歲至16歲，性自主及判斷能力尚未成熟，竟媒介兩人從事有對價的性交行為，並藉此牟利，雖有意調解，卻因雙方調解金額差距過大，未能調解成立。

劉男明知小玲尚未滿16歲，竟未能理性克制自身性慾，對其身心健康與人格發展深具不良影響，扭曲正確性觀念及金錢價值觀，同時破壞社會秩序及善良風氣，所為實不可取。

新北地院審酌，劉男坦承犯行，並與小玲的父母親達成調解，已依約履行賠償，過去未曾犯罪，卻因一時失慮犯罪，認劉男經偵審程序及罪刑宣告的教訓，當知警惕，無再犯之虞，所宣告之刑，以暫不執行為適當，判1年徒刑、緩刑3年、義務勞務120小時。

新北地院判定，郭男媒介兩女性交易的次數、獲取利益、造成兩女法益侵害程度，審酌智識程度、家庭經濟狀況等一切情況，並意圖營利而媒介使少年為有對價的性交罪，其犯行時間集中，依意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為罪，分別處3年4月徒刑、3年6月徒刑，應執行有期徒刑4年10月，併科罰金新台幣3萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1000元折算1日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法