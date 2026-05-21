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    無照屁孩借牌揪團街頭競速 警調天眼「開31張單」法辦

    2026/05/21 15:17 記者徐聖倫／新北報導
    警方將董少等3人攔下取締並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將董少等3人攔下取締並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    目無法紀！17歲董姓少年日前才因無照駕駛遭警方扣牌，怎料他竟不知悔改，領回無牌機車後，向18歲羅姓友人借車牌懸掛，還約了20歲陳姓友人，3人一起在新北市林口街頭大肆飆速比拚。林口警分局文林派出所值班員警從監視器鷹眼發現，隨即發動科技追查將3人全數緝捕到案。警方除依公共危險罪、「少年事件處理法」移送法辦，更開出31張紅單，給這群飆仔教訓。

    ​據悉，前日深夜11時許，董少夥同羅男、陳男，相約在林口區新園一路與仁愛路口飆速。3人併排同時踩油門狂飆，在路口多次來回競速，期間更不斷上演逆向行駛、瘋狂闖紅燈等危險行徑，引擎重拖的改裝噪音更是在深夜轟炸住宅區。

    ​文林派出所值班員警在監看轄區監視器時，察覺畫面中車流有異，當場目擊3部改裝機車正在瘋狂競速。警方迅速追查並鎖定3人身分，隨即派員前往取締並將3人逮捕。

    ​董少等3人，起初氣焰囂張，警方出示證據並厲聲斥責，3人只能低頭認栽。警方清算其瘋狂行徑，針對無照駕駛、懸掛他車號牌、違法改裝、闖紅燈及危險駕駛等違規，當場開出高達31張交通違規罰單，同時依公共危險罪送辦。

    警方透過監視器實時監看，發現董少等3人趁夜在街頭非法競速。（記者徐聖倫翻攝）

    警方透過監視器實時監看，發現董少等3人趁夜在街頭非法競速。（記者徐聖倫翻攝）

    警方開出31張紅單。（記者徐聖倫翻攝）

    警方開出31張紅單。（記者徐聖倫翻攝）

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