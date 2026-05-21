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    首頁 > 社會

    國光客運宜蘭國5側車道追撞停等紅燈前車 9乘客飽受驚嚇

    2026/05/21 11:50 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭五結鄉國5側車道南下路段，今天上午發生國光客運追撞前方停等紅燈的休旅車。（圖由警方提供）

    宜蘭五結鄉國5側車道南下路段，今天上午發生國光客運追撞前方停等紅燈的休旅車。（圖由警方提供）

    宜蘭縣五結鄉191線，即國道5號側車道南下路段，今天（21日）上午7點多發生國光客運追撞前方停等紅燈的休旅車，碰撞後散落零件波及另一輛轎車，國光客運車上9名乘客受到驚嚇，所幸沒人受傷，肇事原因尚待釐清。

    事故地點位在國5羅東交流道附近，張姓駕駛開著國光客運沿著191線外側車道南下，行駛到接近五結鄉五結路三段路口時，疑未注意車前狀況，追撞前方同向停等紅燈、游姓男子駕駛的休旅車，2車碰撞後散落的零件，波及同向行駛於內側車道的轎車，當時適逢上班交通尖峰時段，一度造成大塞車。

    這起車禍導致休旅車游姓駕駛頭暈不適，國光客運駕駛與乘客、遭散落零件波及的轎車駕駛都沒有受傷，國光車上乘客則飽受驚嚇，3車駕駛經過酒測均無酒精反應。

    羅東警分局呼籲駕駛人，行車時應隨時注意車前狀況，並與前車保持適當安全距離，切勿分心駕駛，以免釀成意外。

    車禍發生後，國光客運上乘客飽受驚嚇。（圖由警方提供）

    車禍發生後，國光客運上乘客飽受驚嚇。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

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