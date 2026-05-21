10年來成蚊子館 近千萬興建台東土坂派出所啟用隔年裁併

大武警分局土坂派出所閒置被蚊子館。（蔡玉玲提供）

台東縣大武警分局土坂派出所於2015年斥資近千萬元重建並在隔年風光啟用，未料因警力不足，營運不到一年便被裁併至台坂派出所。如今這棟約60坪的新建廳舍長期大門深鎖、外圍雜草叢生，淪為地方居民眼中的「蚊子館」。

對此，縣議員蔡玉玲今天在縣政總質詢中指出，當年地方對新派出所的啟用充滿期待，現在看到建築長年荒廢實在非常可惜，因此希望警方能將這些閒置空間提供給地方公所或村里進行活化利用。

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針對議員的建議，台東縣警察局長林宏昇回應表示，經盤點後目前南迴地區共有5處派出所未配置警力駐點，轄管的大武分局也已完成相關的上報程序。關於未來的空間規劃，除了土坂派出所及森永派出所的2樓仍會保留作為員警的住宿空間外，其餘包含高溪派出所等閒置建物或土地，原則上都可朝提供給地方公所活化的方向進行評估。

蔡玉玲指出，土坂派出所約60坪的新建廳舍，當年地方對新派出所啟用充滿期待，沒想到很快就因警力不足裁併，長年大門深鎖，外圍空地也早已荒煙漫草，村民看了都覺得可惜。

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