四海幫宿霧設機房詐逾百台人6千萬 首腦等15嫌移審全羈押禁見

台灣四海幫海森堂分子陳麒元等17人，由台菲兩國專案人員共同押返回。（資料照）

四海幫海森堂分子陳麒元等人，涉在菲律賓宿霧地區設置詐騙機房，鎖定台灣民眾行騙，共112人受騙，詐欺金額高達6千萬餘元，台、菲警方去年5月聯手搗破該機房，逮捕陳男等17人，由於該案無菲籍犯嫌及被害人，經菲國法院結案，依違反移民法處理；我國檢警於今年1月將17人全數押返回台，並扣到陳男名下2千萬元財產，訊後全數聲押禁見獲准，新北地檢署週二起訴這17人，全案昨移審，新北地院法官訊後裁定陳麒元等15人羈押禁見。

同案被告黃英皓、徐瑋杰，法官訊後諭知各10萬元交保，黃因覓保無著而收押，徐則已繳交保金獲釋。

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檢警調查，陳麒元從2024年開始指揮旗下小弟在菲律賓宿霧地區設置詐騙機房，透過網路對我國被害人，以進行公益活動、感情交友等手段施詐，要求被害者將泰達幣轉至指定電子錢包，或將款項匯至指定帳戶，再轉匯一空，以此方式掩飾隱匿詐欺犯罪所得，全案被害人共112人，詐騙金額6千萬餘元。

去年5月間確認蒐證成熟後，我方派出刑事局國際科、科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員搭機前往宿霧，與菲國執法人員共同執行搜索，逮捕陳男與機房幹部、旗下話務等16男1女共17人。

主任檢察官劉文瀚、檢察官陳儀芳及陳佳伶，於今年1月21日，指揮刑事局國際刑警科至桃園國際機場執行拘提，經訊問後，將17人全數聲押禁見獲准，經調查後依刑法加重詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌將這17人通通起訴。

檢方並認為，陳麒元等人始終否認犯行，並進行勾串，未見悔意，犯行次數眾多，被害人人數眾多，犯罪所得金額甚高，除對陳麒元求刑25年外，旗下成員陳冠廷、李家宇、吳則旻、李思恩、蔡涵芸、唐國竣、官佳興、黃品豪長期從事詐欺犯行，求刑各20年；其餘成員鄭詔升、黃宇笙、黃少泓、陳皓群、蔡銘元、吳顧文、黃英皓，則求處10年至18年不等徒刑。

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