密室逃脫女員工扮「吊死鬼」遭繩勒頸亡 檢警今解剖查明確定死因

密室逃脫女員工扮「吊死鬼」遭繩勒頸亡今解剖，死者哥哥一早抵達，面對媒體的詢問則都神情凝重、不發一語。（記者邱俊福翻攝）

台北市信義區著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」，本月10日30歲吳姓女員工在扮演「吊死鬼」時，意外遭繩索勒住頸部窒息，經送醫搶救5天後，宣告不治，警方將該公司負責人古宇軒與現場主管黃建修2人，依過失致死罪送辦，檢方複訊後各以30萬及10萬元交保，諭知限制出境出海；檢警今天上午進行遺體解剖相驗，以查明確切死因，釐清事發責任。

全案警方在15日經報請檢方相驗，檢方初步相驗後，指示暫時冰存遺體，而吳女的哥哥與表姐等家屬則希望檢察官能查明死因，因此檢方今天上午於殯儀館進行解剖，吳女哥哥及2名親友一早抵達，面對媒體的詢問則都神情凝重、不發一語。

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警方調查，本月10日晚間7時許，當時該店內正進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫遊戲，由吳姓女員工扮演上吊女鬼，對玩家進行驚嚇演出，沒想到玩家離開，另組項目的同事也結束後來找她聊天，才發現吳女遭繩索勒住頸部無法掙脫，緊急將她救下送醫搶救，醫院經5天的救治，仍回天乏術。

事發後，警方經通知公司負責人古男與值日主管黃男製作筆錄，他們稱公司均有安全作業規定，並提供相關安全訓練；警方現場勘察及調閱監視器則發現，死者當時獨自一人進入頭戴面具扮演上吊女鬼，從多名玩家進入，到同事發現出意外約23分鐘，而經詢問3名玩家，表達當時死者還有嚇他們，以為是在表演，沒有發現異狀，因此初步排除外力介入，研判應是這段表演過程中衍生意外。

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