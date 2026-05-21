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    首頁 > 社會

    擦撞約派出所和解！ 警方驚見汽車駕駛是通緝犯

    2026/05/21 11:21 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣吳姓男子開車右轉與機車發生擦撞，警方處理時發現吳男因案遭通緝帶回派出所。（圖由警方提供）

    花蓮縣吳姓男子開車右轉與機車發生擦撞，警方處理時發現吳男因案遭通緝帶回派出所。（圖由警方提供）

    花蓮市中原路與中華路口日前發生1起汽車與機車擦撞事故，雙方原本互留聯絡方式後各自離去，但涉案的25歲張姓男騎士事後感到不妥，前往派出所求助，希望能約對方到警局簽和解書。警方調閱路口監視器畫面時，一眼認出下車的57歲吳姓汽車駕駛因毒品案遭通緝，隨即以車追人把人逮捕歸案。

    花蓮警分局今指出，這起車禍發生在18日下午3點左右，吳姓男子駕駛白色休旅車右轉時，與外側車道張姓男子的機車發生碰撞，駕駛2人在現場短暫交談，留下聯繫電話便自行離去。張姓機車騎士事後前往派出所諮詢，員警為了釐清車禍過程並協助聯繫雙方，主動調閱事故路口的監視器畫面。

    承辦員警在觀看影像時，發現汽車駕駛吳姓男子的面貌極為眼熟，經進一步比對身分，確認他是逃亡數月的毒品通緝犯。警方隨即擴大調閱沿線監視器分析行蹤，鎖定該輛汽車駛入吉安鄉一帶，立刻派員前往現場查訪並部署埋伏，當場將毫無防備的吳男逮捕。

    吳姓男子向警方坦承，原本以為只是小擦撞，私下留電話就能避開警察盤查，沒想到對方會跑到派出所想簽和解書，反讓自己的通緝身分曝光。警方訊後將吳男移送花蓮地檢署歸案。警方呼籲，駕駛人行經路口時務必減速慢行，並確實注意周遭車流動態，轉彎車應禮讓直行車先行，轉向前要提前30公尺靠右行駛再右轉。

    花蓮縣吳姓男子開車右轉與機車發生擦撞。（圖由民眾提供）

    花蓮縣吳姓男子開車右轉與機車發生擦撞。（圖由民眾提供）

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