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    喜帖拿不出、裝潢理由反覆！ 台中永福警1天阻2詐保住648萬

    2026/05/21 11:08 記者許國楨／台中報導
    黃婦（右一）準備提領高達600萬元現金，員警苦勸後才打消念頭。（民眾提供）

    黃婦（右一）準備提領高達600萬元現金，員警苦勸後才打消念頭。（民眾提供）

    「姪女結婚要送金飾」、「房屋裝潢急需付款」，看似合理提款理由，卻在警方追問下漏洞百出，第六分局永福派出所前天接連接獲銀行通報，兩名高齡婦人準備提領大筆現金，但對資金用途交代不清、說詞反覆，警方到場耐心查證後，一天內連擋兩詐，保住648萬元老本。

    第一起案件發生時，75歲林姓婦人前往銀行欲提領48萬元現金，向行員表示是要購買黃金送給即將結婚的姪女當賀禮，不過，行員關懷提問時，發現婦人對婚宴資訊語焉不詳通報警方協助，員警到場後進一步詢問婚禮日期、地點及喜帖等資料，林婦卻始終無法提供任何證明，也不願讓警方聯絡家屬確認。

    警方察覺有異，立即向她說明近期常見的「假親友、真詐財」及假投資詐騙手法，並耐心分析詐團慣用話術，直到聯繫其兒子到場協助勸說後，林婦才驚覺可能受騙，最終放棄提款。

    沒想到同一天內，該所又接獲第二起銀行通報，79歲黃姓婦人準備提領高達600萬元現金，起初表示是支付房屋裝潢費用，但對裝潢內容、施工廠商及契約資料卻說不清楚，甚至無法提出任何對話紀錄，警方持續關懷詢問時，黃婦又改口稱是為了償還借款，前後說詞明顯矛盾。

    員警研判極可能遭詐騙集團操控，立即向她說明近期常見詐騙案例，包括假投資、假裝潢及解除定存等手法，並分析詐團如何利用「急需付款」製造壓力，經過長時間勸說後，終於成功阻止黃婦提領鉅款。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    林婦（右一）欲提領48萬元現金，警方到場勸阻。（民眾提供）

    林婦（右一）欲提領48萬元現金，警方到場勸阻。（民眾提供）

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