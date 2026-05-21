公車閃違停小貨車擦撞轎車離去 2駕駛都有責任將通知到案

張男行經新北市中和區景平路時遭到公車擦撞，但公車未停下直接開走，警方發現公車疑似為了閃避違停的小貨車，擦撞張男駕駛的車輛，2名駕駛都有責任，將通知到案說明。（記者陸運鋒翻攝）

張姓男子昨天下午4時許駕駛轎車，行經新北市中和區景平路時，遭到一旁公車擦撞，但公車未停下直接開走，所幸沒有造成傷亡，警方調閱監視影像後，發現公車疑似為了閃避違停的小貨車，擦撞張男駕駛的車輛，公車及小貨車駕駛都有責任，將通知到案說明。

目擊民眾將事故影像貼上社群threads引發討論，多數網友認為小貨車也有責任，紛紛指出「肇逃該鞭，倒是違停更該鞭」、「那台貨車有責任嗎？紅線？」、「小貨車是違停打雙黃燈」、「公車為了閃那台貨車買檳榔而擦撞，也有責任」。

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中和警分局調查，73歲張男當時沿中和景平路內側車道往新店方向行駛，而臺北客運793號公車則是行駛外側車道，公車疑因閃避前方違規停放的小貨車，因此向左偏行，擦撞至張男車輛，且事故發生後，公車疑未察覺發生事故，並未停留現場隨即駛離。

警方指出，事故沒有造成人員受傷，而張男酒測值為0毫克，已調閱監視影像還原事發經過，初步研判，公車疑偏左行駛疏未保持安全間隔，小貨車則涉有違規停車情事，導致此事故發生，將通知公車及小貨車駕駛到案說明，釐清相關肇事責任。

張男車輛遭到公車擦撞，導致右側留下刮痕。（記者陸運鋒翻攝）

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