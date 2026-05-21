夫妻騎機車追撞路邊電信工程車雙亡 議員質疑未做警示措施

電信工程車昨晚停在南迴公路大鳥橋路肩，夫妻騎機車追撞雙亡。（記者黃明堂翻攝）

台東大武鄉一對年長夫妻昨晚騎機車雙載在南迴公路大鳥橋路段，一頭撞上停在路邊的電信工程車，當場失去生命跡象，送醫後雙雙不治。縣警局長林宏昇今天答復縣議員楊清順質詢指出，工程車是合法申請維修，但未在車後30公尺內放置警示燈或三角錐，須承擔相當嚴重的肇事責任。

楊清順要求警方必須檢討如何從基層日常巡邏中進行輔導與規範，不能每次都等悲劇發生才來處理，基層同仁在路上若發現夜間施工或路邊停車有安全隱憂，應該發揮主動出擊的精神，直接上去規勸、要求強制改善。

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面對議員的嚴厲關切，警察局長林宏昇當場表示，鄉間路段在夜間確實較為昏暗，警方過去也處理過許多路邊停車導致機車追撞的案例。林宏昇坦言，初步調查該工程車雖然停在路肩、沒有直接違反交通規則，但施工單位「因此而肇事」，就必須承擔相當嚴重的肇事責任。

林宏昇承諾，將通報全縣所有基層巡邏同仁，未來遇到夜間路邊停車或施工，一定要主動上前進行勸導，並指導、強制業者做好照明與警示等安全措施；若發現施工單位無法配合或做不到，巡邏員警也會直接要求其暫時離開現場。林宏昇強調，除了警方會加強主動巡查，也呼籲各施工單位必須引以為戒，嚴格遵守夜間施工安全規範，目前警方也正對該起事故的確切原因與肇事責任進行深入釐清。

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