北科大研究生輕生 學生會：將推3項機制防悲劇

北科大研究生疑遭霸凌輕生，學生會將推動3項措施。（資料照）

台北科技大學發生研究生輕生事件，指導教授遭指控有霸凌情事，對此，北科大學生會今發聲明表達哀悼，並提到將與學校共同研議包括推動實驗室工時預警、指導教授評鑑與更換、擴充申訴範圍等3項機制，以防範類似悲劇，建立更健康友善的學術環境。

針對此不幸事件，北科大學生會表示，首先表達最深切的哀悼與沉痛的遺憾，學生會與所有受此事件影響的師生同感悲傷，並向逝者家屬致以最誠摯的慰問。此一悲劇不僅是當事研究生之不幸，更凸顯了當前學術環境中，研究生所面臨的巨大壓力與潛在危機。

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北科大學生會指出，根據所掌握的資訊，該名研究生可能長期承受實驗室超高工時、指導教授反覆無常的學術要求，以及在溝通上缺乏透明與保障的極端壓力，最終導致身心不堪負荷。此事件反映了當前學術環境中可能存在的壓力與挑戰，期盼能與校方共同檢視並尋求改善之道。

北科大學生會認為，改變體制是一條漫長的路，但作為學生權益的代表，仍舊期盼能與全體學生、校方及各界共同努力，攜手優化學術環境。為此，接下來將持續與學校共同研議並推動3項關鍵機制，以期能有效預防類似悲劇，並共同建立一個更健康、更友善的學術環境。

其一為「實驗室工時預警機制」，建立透明且有效的實驗室工時監控與預警系統，確保研究生工時合理，避免超時工作對學生身心健康造成危害。學校應明確規範研究生在實驗室的合理工作時間，並對異常工時進行主動關懷與介入。

其二為「指導教授評鑑與更換機制」，完善指導教授的評鑑制度，將學術指導品質、師生互動模式及學術倫理納入評鑑指標。同時，應建立更為彈性與友善的指導教授更換機制，保障學生在面臨不適任指導時，能有安全且不受報復的選擇權。

其三為擴充申訴範疇，建立「學術指導與實驗室關係」獨立申訴管道。現行校內申訴機制僅侷限於「行政裁處」與「成績評定」，完全無法介入封閉的實驗室內部爭議。他們訴求校方應立即擴充申訴受理範疇，將「日常實驗室互動、論文指導與畢業條件爭議、計畫案與產學合作勞務（含第三方單位衍生之問題）」正式納入管轄。

北科大學生會強調，將持續關注此事件的後續發展，並期盼能與校方、師生代表及相關單位保持密切溝通與協調，共同推動上述建議的落實。深信透過彼此的理解與合作，定能為師生打造一個更安全、更尊重且更具支持性的學習與研究環境。

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